 

ТЕСТ: только всесторонне развитый человек знает окончание этих фраз

07.12.2024, 0:00, Новости дня
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ВОПРОСЫ

1. Не говори гоп, пока не . . . .

А. Поп

Б. Перепрыгнешь

В. Дали слова

2. «Не можешь — научим, не хочешь . . . ».

А. Не научим

Б. Заставим

В. Придется

3. . . . правды нет.

А. Газетах

Б. Любви

В. В ногах

4. За вещи, сданные в гардероб, гардероб . . . .

А. Вас благодарит

Б. Ответственности не несет

В. Отвечает

5. «По утрам шампанское пьют или аристократы или . . . »

А. Дегенераты

Б. С похмелья

В. Дураки

6. Крошка сын к . . . пришел

А. Маме

Б. Отчаянию

В. Отцу

7. Много будешь знать, скоро . . . .

А. Состаришься

Б. Все узнаешь

В. На пенсию

ОТВЕТЫ

1. Б. Перепрыгнешь

2. Б. Заставим

3. В. В ногах

4. Б. Ответственности не несет

5. А. Дегенераты

6. В. Отцу

7. А. Состаришься


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