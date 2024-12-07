ТЕСТ: только всесторонне развитый человек знает окончание этих фраз

ВОПРОСЫ 1. Не говори гоп, пока не . . . . А. Поп Б. Перепрыгнешь В. Дали слова 2. «Не можешь — научим, не хочешь . . . ». А. Не научим Б. Заставим В. Придется 3. . . . правды нет. А. Газетах Б. Любви В. В ногах 4. За вещи, сданные в гардероб, гардероб . . . . А. Вас благодарит Б. Ответственности не несет В. Отвечает 5. «По утрам шампанское пьют или аристократы или . . . » А. Дегенераты Б. С похмелья В. Дураки 6. Крошка сын к . . . пришел А. Маме Б. Отчаянию В. Отцу 7. Много будешь знать, скоро . . . . А. Состаришься Б. Все узнаешь В. На пенсию ОТВЕТЫ 1. Б. Перепрыгнешь 2. Б. Заставим 3. В. В ногах 4. Б. Ответственности не несет 5. А. Дегенераты 6. В. Отцу 7. А. Состаришься