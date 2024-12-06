Тест: попробуйте узнать всех звездных животных из кино СССР по кадру
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Каждое из этих животных оставило свой след в сердцах зрителей и стало символом определенных моментов. Проверьте свои знания и узнайте, насколько хорошо вы помните эти яркие образы. Вспомните их имена, роли и моменты, которые сделали их известными. Убедитесь, что вы настоящий знаток советского кинематографа.
1. Этот кот с необычным именем говорит в конце фильма “Чао”.
А) Операция “Ы”
Б) Иван Васильевич меняет профессию
В) Бриллиантовая рука
2. Птица в этом фильме залетала в открытое окно и сильно напугала злодея, укравшего девушку.
А) Бронзовая птица
Б) Любовь и голуби
В) Кавказская пленница
3. Эти две собаки жили в доме семьи, где любили еще и птиц. Правда, не все.
А) Белый Бим – черное ухо
Б) Собачье сердце
В) Любовь и голуби
4. Этот верблюд появляется только в одном эпизоде фильма и смачно плюет человеку в лицо.
А) Невероятные приключения итальянцев в России
Б) Кавказская пленница
В) Джентльмены удачи
5. Эта собака получила нагоняй от кошки в лифте.
А) Иван Васильевич меняет профессию
Б) Самогонщики
В) Операция “Ы” и другие приключения Шурика
Правильные ответы:
1. — Б) Иван Васильевич меняет профессию
2. — В) Кавказская пленница
3. — В) Любовь и голуби
4. — В) Джентльмены удачи
5. — В) Операция “Ы” и другие приключения Шурика
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