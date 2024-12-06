 

Тест: попробуйте узнать всех звездных животных из кино СССР по кадру

06.12.2024, 22:20, Новости дня
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Каждое из этих животных оставило свой след в сердцах зрителей и стало символом определенных моментов. Проверьте свои знания и узнайте, насколько хорошо вы помните эти яркие образы. Вспомните их имена, роли и моменты, которые сделали их известными. Убедитесь, что вы настоящий знаток советского кинематографа.

1. Этот кот с необычным именем говорит в конце фильма “Чао”.

А) Операция “Ы”

Б) Иван Васильевич меняет профессию

В) Бриллиантовая рука

2. Птица в этом фильме залетала в открытое окно и сильно напугала злодея, укравшего девушку.

А) Бронзовая птица

Б) Любовь и голуби

В) Кавказская пленница

3. Эти две собаки жили в доме семьи, где любили еще и птиц. Правда, не все.

А) Белый Бим – черное ухо

Б) Собачье сердце

В) Любовь и голуби

4. Этот верблюд появляется только в одном эпизоде фильма и смачно плюет человеку в лицо.

А) Невероятные приключения итальянцев в России

Б) Кавказская пленница

В) Джентльмены удачи

5. Эта собака получила нагоняй от кошки в лифте.

А) Иван Васильевич меняет профессию

Б) Самогонщики

В) Операция “Ы” и другие приключения Шурика

Правильные ответы:

1. — Б) Иван Васильевич меняет профессию

2. — В) Кавказская пленница

3. — В) Любовь и голуби

4. — В) Джентльмены удачи

5. — В) Операция “Ы” и другие приключения Шурика


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