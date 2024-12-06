 

Мнение: Будем кромсать Иронию судьбы

06.12.2024, 22:05, Разное
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Общественники предложили заменить Лию Ахеджакову в «Иронии судьбы» нейросетью

По мере общей деградации российский примитив становится всё наглее. Пишут, что уже к этому Новому году хотят “при помощи нейросети” покромсать “Иронию судьбы”, заменив там Ахеджакову на Елизавету Боярскую. “На Тихорецкую состав отправится”. Тварям спички не игрушка! Вообще, эти вечно озабоченные “любовью к Родине” представляют собой большую угрозу культуре – дай им волю, они половину книг в библиотеках просто запретят, а вторую половину перепишут, и то же – с фильмами, считая, что они так сделают их более “патриотичными”.

Власть портит людей, особенно если люди изначально так себе. Они ж так и будут МСТИТЬ тем, кто всего лишь осмеливается их не бояться, устраивая для них свою “культуру отмены”. Мерзко. Уже позорная поделка “Ирония судьбы. Продолжение”, сделанная как бы специально, чтобы перечеркнуть первоначальную, рязановскую “Иронию”, вызывала тошноту и смотрелась подло, но напрямую переделывать прошлое, подгоняя его под нынешние обезьяньи вкусы!? “Мне не смешно, когда маляр презренный мне пачкает Мадонну Рафаэля!”

Дальше они, надо полагать, потребуют переозвучить все песни из “Иронии” в исполнении Аллы Пугачевой (наверно, дадут спеть той же Лизе Боярской) – ведь Алла Пугачева у ЭТИХ тоже как бы “вышла из доверия”. Затем выкинут и Барбару Брыльску – ведь она полячка, а с Польшей у нас нынче отношения на нуле, она в НАТО и поставляет оружие Украине. Так что – никакой Барбары! Брыльску должна будет вместо нее сыграть, очевидно, та же Лиза Боярская – во всех лицах.

Мрачно это всё. Тьма сгущается.

Источник: Размышления вольного социолога


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