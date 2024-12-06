Мнение «аналитика»: О девушке из деревни… Почему она предаст всегда?

Несколько лет назад мой друг познакомил нас со своей новой девушкой. Крепкие крестьянские корни в ней читались с первого взгляда, с первого слова. Но ведь и «любовь с первого взгляда» бывает тоже.

Потом дело закономерно и довольно быстро подошло к Мендельсону. На «мальчишнике» — для солидных уже мужчин, ага… — едва не вспыхнула ссора.

— Ну и дурак же ты, — уверенно произнёс наш общий друг, чуть более умудрённый годами и побитый жизнью. — Угораздило же тебя выбрать ту, которая с детства ничего слаще морковки не ела. Вот сейчас ты дашь ей шоколадку, а потом она тебя продаст за коробку ассорти. Помяни моё слово!

Потом, уже несколько лет спустя, была #история, о которой я уже рассказывал. Он сидел у меня на кухне – злой, небритый с покрасневшими глазами – и методично наливался принесённым с собой Hennessy XO. Рюмка за рюмкой. А в промежутках между подходами, сумбурно и плаксиво, излагал причину. Историю такую банальную, когда слышишь её о других и такую больную, когда сам становишься её действующим лицом.

Да, всё случилось ровно так, как однажды предрёк наш общий друг. Его избранница, та самая «девушка из деревни» ушла к другому. То есть, сначала ушла, но через несколько дней вернулась с бойфрендом, крепким, наглым, молодым амбалом и сказала: будь человеком, уйди по-хорошему сам. Дескать, квартира (скромная двушка на окраине столицы – А.Н.) общая, но ни один #суд не поделит её так, чтобы экс-мужу досталась хотя бы комната, ибо детей судья по-любому оставит с мамой. Потому, тебе машина (видавший виды «Форд Фокус» одной из первых российских сборок – А.Н.), а нам – крыша над головой. Так будет справедливо.

Чем это история продолжилась для #мужчины, уже известно. Что касается #женщины, тот амбал оказался для неё лишь средством отжать #недвижимость. Ну а дальше она пошла по матримониальной лестнице. Да, внешне успешно. Однако речь не о ней.

Действительно ли глуп #мужчина, который рассчитывает, что #женщина, поднятая им «из низов», будет век благодарной? И верно ли, что женщина «из низов» на самом деле ищет не мужчину, не семью, а просто способ подняться «в князи»?

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