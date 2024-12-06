Гагарина категорически запретила сыну думать о свадьбе: У него еще много времени

Певица поделилась своими мыслями по этому поводу. Она отметила, что считает своего сына еще слишком молодым для такого серьезного шага, как брак.

“Ему всего 17 лет. Уверена, что у него впереди еще много времени для принятия таких решений”, — сказала она.

Гагарина сама прошла через два брака и знает, насколько серьезным шагом является вступление в брак.

Отношения Андрея с Викторией начались более года назад, и хотя девушка уже успела добиться успеха в музыкальной карьере, Полина пока не готова принять ее в качестве невестки. Она подчеркнула, что прекрасно относится к Виктории как к талантливой молодой артистке, но при этом отказывается рассматривать возможность стать свекровью.

“Я считаю Вику своей воспитанницей и вижу в ней огромный потенциал, но говорить о свадьбе сейчас — это преждевременно”, — добавила Гагарина.

Многие поклонники уверены, что Полина просто не хочет отпускать сына от себя. После развода в 2021 году она воспитывает детей одна и, вероятно, находит в них свое единственное счастье. У Гагариной есть двое детей: 7-летняя дочь Мия и 17-летний сын Андрей. Она активно занимается их воспитанием и старается поддерживать их увлечения. Например, Мия учится в музыкальной школе и изучает языки, а Андрей уже создает аранжировки для других артистов.

Несмотря на свою занятость, Гагарина не забывает о финансовой поддержке сына. Иногда он обращается к ней с просьбой о помощи.

“Он звонит и говорит: “Мам, у меня закончились деньги“. Я отвечаю: “Почему ты мне не говоришь? Я все равно должна тебя содержать до 18 лет”, — рассказала певица.

Гагарина также поделилась своими переживаниями по поводу общественного мнения о ней. За последние годы певица столкнулась с критикой и обвинениями в высокомерии.

“Я не собираюсь всем нравиться и никогда не понравлюсь. Это гиблое дело”, — заявила она, подчеркивая, что у нее слишком напряженный график для того, чтобы угождать всем окружающим.

Что касается ее личной жизни, то после двух разводов Полина пока не спешит вступать в новый брак. Первый супруг Петр Кислов был ревнивым и вспыльчивым человеком, что привело к их расставанию. Певица осознала, что лучше расстаться, чем пытаться наладить отношения, которые изначально были сложными.