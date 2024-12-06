 

Ютубер собрал уникальную игровую консоль из обломков ноутбука

06.12.2024, 16:55, Разное
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Марчин Плаза крайне увлекся переделкой сломанного ноутбука в игровое устройство, в результате чего на свет появился новый необычный проект. За три месяца Плаза шаг за шагом создавал, испытывал и выкладывал на YouTube процесс изготовления странного гаджета. В результате получилось устройство со сверхшироким экраном, очень тонким корпусом, полноценной клавиатурой, плюс аналогом геймапда и трекпада на одной поверхности.

Плаза признается, что изначально он хотел найти применение материнской плате от сломанного ноутбука Lenovo Yoga 730. В итоге выяснилось, что единственный доступный экран для нее это BOE NV127H4M-NX1, странная 12,7-дюймовая ЖК-панель 3:1 с разрешением 2880 x 864 и частотой обновления 120 Гц. Из-за ее нестандартных размеров инженеру потребовалось спроектировать соответствующий корпус для будущего гаджета и прочие элементы с нуля.

Потребовалось несколько попыток, чтобы при помощи 3D-печати создать все необходимые компоненты. Внутри скрывается процессор Intel Core i5-8250U, плюс 8 ГБ ОЗУ, графика представлена Intel UHD 620. Начинка откровенно старая — но этого вполне достаточно, чтобы запустить такие игры, как Stardew Valley, Portal и Half-Life 2.

У сверхширокого, хотя в целом и небольшого экрана есть занятное преимущество – Плаза сумел запустить одновременно два окна, с игрой и руководством к ней в браузере. Увы, поддержка таких мониторов не является распространенной, хотя ряд студий и работает над этим. Например, Valve добавила ее в Half-Life 2 в честь 20-летия игры.

Источник &#8212 PCBWay


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