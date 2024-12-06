Рупор кремлевской пропаганды: Интервью Лаврова Такеру Карлсону
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Интервью Лаврова Карлсону. Уже с переводом.
Лавров в ходе интервью озвучил некоторые параметры гипотетических договоренностей США по Украине, которые Россия считает приемлемыми.
По существу, это ухудшенные для Украины Стамубльские соглашение (минус 4 области).
Очевидно, что Лавров приехал в Москву не только для интервью. Но о закулисной части мы узнаем видимо чуть позже.
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Источник: Colonel Cassad
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