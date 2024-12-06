 

Борьба со стрессом и тревогой: три лучших чая для успокоения

06.12.2024, 10:45, Новости дня
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Чай с мелиссой и ромашкой
Ингредиенты:

  • Сухие листья мелиссы – 1 чайная ложка
  • Цветки ромашки – 1 чайная ложка
  • Вода – 250 мл
  • Мед – по вкусу (опционально)

Приготовление:

  • Заварочный чайник обдать кипятком.
  • Положить в чайник сухие листья мелиссы и цветки ромашки.
  • Залить кипятком и оставить настаиваться на 10-15 минут.
  • Процедить чай через сито.
  • По желанию добавить мед для сладости.
  • Наслаждайтесь теплым напитком.

    • Чай с лавандой и лимоном
    Ингредиенты:

    • Цветы лаванды – 1 чайная ложка
    • Ломтик лимона – 1 штука
    • Мед – по вкусу (опционально)
    • Вода – 250 мл

    Приготовление:

  • В заварочный чайник положить цветы лаванды.
  • Добавить ломтик лимона.
  • Залить кипятком и дать настояться 10-15 минут.
  • Процедить чай через сито.
  • По желанию добавить мед для сладости.
  • Пейте теплый чай медленно, наслаждаясь ароматом лаванды.

    • Чай с мятой и имбирем
    Ингредиенты:

    • Свежие листья мяты – 5-6 штук
    • Корень имбиря – кусочек длиной 2-3 см
    • Мед – по вкусу (опционально)
    • Вода – 250 мл

    Приготовление:

  • Имбирь очистить и нарезать тонкими ломтиками.
  • В заварочный чайник положить нарезанный имбирь и свежие листья мяты.
  • Залить кипятком и оставить настаиваться на 10-15 минут.
  • Процедить чай через сито.
  • По желанию добавить мед для сладости.
  • Пейте чай небольшими глотками, позволяя аромату мяты и имбиря успокоить ваши нервы.

    • Эти чаи помогут вам расслабиться и справиться со стрессом. Попробуйте приготовить их в моменты напряжения и оцените их благотворное воздействие на ваше самочувствие.


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