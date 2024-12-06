Борьба со стрессом и тревогой: три лучших чая для успокоения
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Чай с мелиссой и ромашкой
Ингредиенты:
- Сухие листья мелиссы – 1 чайная ложка
- Цветки ромашки – 1 чайная ложка
- Вода – 250 мл
- Мед – по вкусу (опционально)
Приготовление:
Чай с лавандой и лимоном
Ингредиенты:
- Цветы лаванды – 1 чайная ложка
- Ломтик лимона – 1 штука
- Мед – по вкусу (опционально)
- Вода – 250 мл
Приготовление:
Чай с мятой и имбирем
Ингредиенты:
- Свежие листья мяты – 5-6 штук
- Корень имбиря – кусочек длиной 2-3 см
- Мед – по вкусу (опционально)
- Вода – 250 мл
Приготовление:
Эти чаи помогут вам расслабиться и справиться со стрессом. Попробуйте приготовить их в моменты напряжения и оцените их благотворное воздействие на ваше самочувствие.
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