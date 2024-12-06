Рупор кремлевской пропаганды: Расходы на мигрантов в США
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Новое ведомство, которым заправляюм Маск и Рамасвами.
В 2023 году на нелегальных мигрантов потратили 150,7 млрд. долларов.
С учетом инфляции:
– Первая мировая война – 334 млрд. долларов
– Программа Аполлон – 257 млрд. долларов
– Манхэттенсккий проект – 30 млрд. долларов
– Панамский канал – 15,2 млрд. долларов
– Дамба Гувера – 1 млрд. долларов
Прозрачно намекают, что будут урезать расходы на мигрантов.
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Источник: Colonel Cassad
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