Рупор кремлевской пропаганды: Расходы на мигрантов в США

Новое ведомство, которым заправляюм Маск и Рамасвами.

В 2023 году на нелегальных мигрантов потратили 150,7 млрд. долларов.

С учетом инфляции:

– Первая мировая война – 334 млрд. долларов

– Программа Аполлон – 257 млрд. долларов

– Манхэттенсккий проект – 30 млрд. долларов

– Панамский канал – 15,2 млрд. долларов

– Дамба Гувера – 1 млрд. долларов

Прозрачно намекают, что будут урезать расходы на мигрантов.

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