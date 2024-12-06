 

Пожар в синагоге в Мельбурне, полиция считает, что это поджог

06.12.2024, 1:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ранним утром в пятницу, 6 декабря, в синагоге “Адас Исраэль” на юге Мельбурна вспыхнул пожар. На борьбу с огнем были брошены значительные силы: 17 пожарных расчетов, в составе которых работали около 60 пожарных.

Двое членов еврейской общины, готовившие синагогу к утренней молитве, отравились продуктами горения и были доставлены в больницу. По словам врачей, жизни пострадавших вне опасности.

Вместе с тем пострадавшие рассказывают, что около 4 часов утра двое мужчин в масках разбили окно, проникли в помещение, облили его бензином, подожгли и после этого скрылись.

Зданию синагоги причинен значительный ущерб.

И хотя полицейское расследование только начато, премьер-министр Австралии Энтони Албанезе сделал заявление, в котором “безоговорочно” осудил нападение на синагогу. “Я не потерплю антисемитизма. Ему нет места в Австралии. Это нападение угрожало жизням людей, а его целью было – посеять страх в обществе. Причастные к этому должны быть найдены и предстать перед судом”, – заявил премьер.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.12 / Принц Гарри прокомментировал слухи о разводе с Меган

05.12 / Госдепартамент США отвечает Amnesty International – “Обвинения Израиля в геноциде беспочвенны”

05.12 / Сильное землетрясение в Калифорнии, объявлена опасность цунами

05.12 / Эмбер Херд ждет второго ребенка после нашумевших судебных разбирательств с Джонни Деппом

05.12 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1016-й день войны

05.12 / Россия закрывает польское генконсульство в Санкт-Петербурге и высылает дипломатов

05.12 / В Московской области младенцев выписывают из перинатальных центров в костюмах “декабрят”

05.12 / Макрон принял отставку правительства Франции

05.12 / Суд конфисковал дом тещи Александра Невзорова, аннулировав договор купли-продажи

05.12 / В Грузии проходят аресты лидеров оппозиции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика