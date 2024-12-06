Мнение: Конец эпохи кастрации в США

В США в связи с приходом Трампа время хороших новостей. Там уже подана идея запретить кастрировать детей в связи со сменой пола, что у них уже было поставлено на поток в 21 веке. Кастрировали, пишут, за прошедшее время уже 6 тысяч детей. Легально. Вообще говоря – сатанизм какой-то процветал. А всё под соусом всеобщего озверения ради поощрения идей смены пола у детей. Интересно, пойдет ли там маятник обратно – то есть начнут ли преследовать самых отмороженных идеологов этого “трансгендеризма”?

Радостно!