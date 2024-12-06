 

Мнение: Конец эпохи кастрации в США

06.12.2024, 0:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В США в связи с приходом Трампа время хороших новостей. Там уже подана идея запретить кастрировать детей в связи со сменой пола, что у них уже было поставлено на поток в 21 веке. Кастрировали, пишут, за прошедшее время уже 6 тысяч детей. Легально. Вообще говоря – сатанизм какой-то процветал. А всё под соусом всеобщего озверения ради поощрения идей смены пола у детей. Интересно, пойдет ли там маятник обратно – то есть начнут ли преследовать самых отмороженных идеологов этого “трансгендеризма”?
Радостно!

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Зачем Индии ИИ?

05.12 / Рупор кремлевской пропаганды: О преступном отношении к жалобам военнослужащих

05.12 / Мнение: Пинками по-Хамски

05.12 / Мнение: Города с одинаковыми названиями, тюрьмы благозвучнее вузов и раздача имён дорогам в России

05.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Программа ERIS

05.12 / Мнение: Неэффективность труда строителей в России, «конец золотого времени» и угроза банкротств застройщиков

05.12 / Рупор кремлевской пропаганды: “О русском языке в Новороссийском крае”

05.12 / Учёные: дети, фотографии которых публикуются в сети с открытыми лицами, втрое чаще подвергаются сглазу

05.12 / Китаянка выиграла $1380, проведя восемь часов без смартфона

05.12 / Свадьбы, юбилеи, корпоративы – россияне всё чаще приглашают на свои праздники генералов из КНДР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика