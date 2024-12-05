 

Сильное землетрясение в Калифорнии, объявлена опасность цунами

05.12.2024, 22:10, Новости дня
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Землетрясение магнитудой 7.0 произошло в округе Гумбольдт, Северная Калифорния. Изначально сообщалось о магнитуде 6.6, однако затем оценка была повышена до 7.0. Объявлена опасность цунами.

Эпицентр землетрясения находился в море, неподалеку от прибрежного города Юрика, главного порта Северной Калифорнии. В этом городе проживает около 26 тысяч человек, он находится непосредственно на побережье и может быть уязвим для возможных волн цунами.

К настоящему моменту информация о жертвах и разрушениях не поступала.


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