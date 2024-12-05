Рупор кремлевской пропаганды: Программа ERIS

О том, как в США DARPA продвигает структуру ускоряющую внедрение технологических инноваций и снижающую административное трение.

DARPA запускает ERIS: новый фронт в гонке технологических инноваций

В современном мире скорость внедрения инноваций становится ключевым фактором технологического и экономического развития. России необходимо пересмотреть свои подходы к работе с инновационными проектами, особенно в стратегически важных областях. Опыт DARPA показывает, что создание эффективных механизмов для быстрого отбора, оценки и внедрения новых технологий может значительно ускорить процесс инновационного развития. Хорошим примером такого подхода служит новая инициатива DARPA, которая демонстрирует, как можно оптимизировать путь от идеи до реализации. Рассмотрим подробнее эту программу, чтобы понять, какие уроки может извлечь Россия для совершенствования собственной инновационной экосистемы.

DARPA запускает новую инициативу (https://t.me/darpaandcia/405?comment=1771) под названием Expedited Research Implementation Series (ERIS) — долгосрочный открытый конкурс на инновационные технологические решения. Этот проект представляет собой цифровую платформу, где компании, университеты и индивидуальные разработчики могут представить свои технологии в формате строго регламентированных видео-презентаций.

Для участия в программе необходимо подготовить видео, соответствующее следующим техническим требованиям:

• Длительность не более 7 минут.

• Разрешение HD 1920×1080.

• Максимальный размер файла — 5 ГБ.

• Формат видео — .mp4.

Заявки принимаются ежемесячно в период с декабря 2024 года по май 2025 года. Подача осуществляется через специализированный портал DARPAConnect, где участникам необходимо заполнить подробную форму, состоящую из 15 обязательных полей. Это позволяет структурировать и упростить процесс подачи материалов.

Проект нацелен на решение трех ключевых задач:

1. Ускорение оценки технологий: создание единой платформы для оперативного анализа и отбора перспективных решений.

2. Снижение барьеров для участия: привлечение малого бизнеса и нетрадиционных подрядчиков, ранее редко вовлеченных в оборонные проекты.

3. Обеспечение полного цикла разработки: от зарождения идеи до исследования, прототипирования и тестирования.

DARPA сосредоточилась на следующих приоритетных областях:

• Обнаружение и отслеживание скрытых объектов в воздушном, наземном и космическом пространствах.

• Разработка инновационных сенсорных систем.

• Создание передовых антенных технологий с улучшенными характеристиками.

Представленные проекты оцениваются независимой панелью экспертов, включающей представителей государственного сектора, индустрии и академической среды. Оценка проводится по специальной методике, обеспечивая детальную обратную связь для участников. Если проект не прошел отбор, разработчики могут доработать решение и подать его повторно.

ERIS предлагает новый подход к внедрению инноваций в оборонной сфере. Среди ключевых преимуществ:

• Прозрачность процесса отбора.

• Быстрая оценка — не более 30 дней на цикл.

• Гибкость условий контракта, включая интеллектуальные права.

• Открытость для разных типов организаций, включая малый бизнес и нетрадиционных подрядчиков.

Используя подобный подход, Россия могла бы значительно ускорить инновационный цикл, оптимизируя весь процесс от зарождения идеи до создания прототипа и внедрения технологии. Фокусируясь на конкретных стратегических направлениях, можно добиться прорыва в ключевых областях, обеспечивая целевое развитие критических технологий.

https://t.me/darpaandcia – цинк

Тема актуальная, особенно если вспомнить, что неккоторых технологическим решениям удалось дать ход только после начала СВО, когда сама жизнь заставила снижать бюрократизм и активнее внедрять новые технологии, в том числе и проекты от народного ОПК.

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