Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1016-й день войны

Министерство обороны РФ 5 декабря 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 1016-й день, называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ около четырех месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и “новым территориям РФ” (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ утверждается: “Подразделениями группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Ветеринарное и Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 65 военнослужащих и два автомобиля. Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Бугаевка, Лозовая Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 560 военнослужащих, танк “Leopard” производства ФРГ, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два бронетранспортера М113 и две 155-мм гаубицы М198 производства США и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы “Захист-АФ”, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада с боеприпасами. Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курахово, Успеновка, Улаклы, Островское и Константиновка Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых подразделений противника. Потери ВСУ составили до 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами. Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмовой бригады, штурмового батальона ВСУ и двух бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Дзержинск, Димитров, Шевченко и Новотроицкое Донецкой Народной Республики. Отражены девять контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 515 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты “Bradley” и два бронетранспортера М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, из них две “Kirpi” турецкого производства, четыре автомобиля, 152-мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”, 152-мм орудие Д-20 и 100-мм пушку “Рапира”. Подразделения группировки войск “Восток” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Комар, Днепроэнергия, Новоселка Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Отразили восемь контратак штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, два танка “Leopard” производства ФРГ, бронетранспортер, боевая бронированная машина “MaxxPro” производства США, два автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка “Caesar” производства Франции. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области и города Херсон. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих и два автомобиля. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 101 беспилотный летательный аппарат самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37284 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19630 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19032 орудия полевой артиллерии и минометов, 29003 единицы специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми более 79800 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).