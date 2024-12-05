 

Россия закрывает польское генконсульство в Санкт-Петербурге и высылает дипломатов

05.12.2024, 18:55, Новости дня
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Министерство иностранных дел РФ сообщило о закрытии генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге. Три дипломатических сотрудника миссии объявлены персонами non grata.

“5 декабря в МИД РФ польской стороне передана нота, уведомляющая, что в качестве ответной меры” на закрытие Варшавой Генерального консульства РФ в Познани Москва отзывает с 10 января 2025 года свое согласие на функционирование Генконсульства Польши в Санкт-Петербурге”, – говорится в заявлении.

Российское консульство в Познани было закрыто 30 октября 2024 года. Основанием для этого решения, заявил тогда министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, стала ведущаяся Россией против Польши “гибридная война”. МИД РФ обещал дать симметричный ответ.


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