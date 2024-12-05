Макрон принял отставку правительства Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял прошение премьера Мишеля Барнье об отставке правительства, пишет Елисейский дворец.

В официальном заявлении отмечается, что Барнье и другие члены кабмина “продолжат вести текущие дела до назначения нового правительства”.

4 декабря Депутаты Национального собрания Франции большинством голосов поддержали вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье. За это решение проголосовал 331 парламентарий при необходимом минимуме в 289 голосов. Это первый случай падения правительства Франции в результате вотума недоверия с 1962 года.

Согласно французской Конституции, новые выборы не могут быть назначены в течение года после предыдущих (последний раз парламентские выборы проводились в июне 2024 года).

Ожидается, что Барнье и его кабинет продолжат исполнять обязанности на время, пока президент Эмманюэль Макрон будет искать нового премьера.