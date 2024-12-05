Житель Арканзаса превратил ракетную шахту в роскошный мини-отель — и не советует повторять его эксперимент

К «концу света» в результате мировой ядерной войны некоторые состоятельные американцы начинают готовиться уже сейчас. Характерный пример — житель Арканзаса, некто Г. Т. Хилл, превративший бывшую ракетную шахту, выведенную из эксплуатации 45 лет назад, в роскошную недвижимость, которую он намерен (пока не случилась война) сдавать в аренду.

Хилл не новичок в этом деле. В 2010 году он за $90000 приобрел ракетную шахту, после чего в течение 10 лет перестраивал ее в помещение для сдачи в аренду, затратив в общей сложности в 9 раз больше, но получив необходимый опыт.

Бывший военный объект получил название Titan II. Сегодня это помещение с жилой площадью более 325 кв. метров на глубине 45 м, расположенное в центре живописного ранчо площадью около 810000 кв. метров. Первыми клиентами стали известные ютуберы, музыканты и другая публика, отмечающая дни рождения и шумные вечеринки.

На переделку ракетной шахты у Хилла ушло без малого 10 лет. Одной из самых больших проблем стала откачка скопившейся воды. Кроме этого, в местах, где ранее располагались помещения для отдыха персонала, скопилось много мусора и метана.

Однако, по мнению Хилла, это все же «не лучший способ потратить время и деньги» — при затратах на переделку в $800 000 он зарабатывает на аренде не более $80 000 в год.Источник — Business Insider