 

Австралийские инженеры научили дроны летать по звездам

05.12.2024, 12:45, Разное
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Создание GPS более полувека назад произвело революцию в сфере навигации. Однако тотальная «GPS-зависимость» сыграла злую шутку: систему, к примеру, может отключить оператор или может выйти из строя навигационный спутник — в том числе, под воздействием современных средств РЭБ.

Группа инженеров Университета Южной Австралии предложила навигационную систему для дронов, способную заменить GPS в случае ее внезапного выхода из строя. Они не стали изобретать велосипед, а воспользовались известным принципом: новое — это хорошо забытое старое.

Как известно, много веков подряд капитаны парусных судов ориентировались по Солнцу и звездам с помощью секстантов и других примитивных (по нынешним меркам), зато надежных приборов. Используя астрономические таблицы и хронометры, они вычисляли широту и долготу своего местоположения с завидной для того времени точностью — до 3 км. Примерно такими же методами пользовались авиаторы на протяжении большей части минувшего века.

При создании своего навигационного прибора австралийские ученые задействовали алгоритм, позволяющий дрону определять свое местонахождение с точностью до 4 км с помощью серии снимков ночного неба.

Недорогая модульная система использует ArduPilot (программный комплекс для беспилотников с открытым исходным кодом), работающий на полетном контроллере Cube Orange. В процессе навигации дрон совершает круговые движения, делая несколько снимков неба. Далее алгоритм сравнивает изображения и устраняет погрешности.

В компании сообщили, что после доработки новая система будет востребована не только для нужд армии, но и для мониторинга окружающей среды в отдаленных регионах.Источник &#8212 University of South Australia


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