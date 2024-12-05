 

В Грузии проходят аресты лидеров оппозиции

05.12.2024, 12:15, Новости дня
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В Грузии силовики задержали лидера оппозиционного объединения “Коалиция за перемены” Нику Гварамия. Как пишет BBC, его вытащили за руки и за ноги из штаб-квартиры партии, расположенной недалеко от парламента.

Вечером 4 декабря в Тбилиси были задержаны один из лидеров оппозиционной коалиции “Сильная Грузия” Александра Элисашвили, а также активист оппозиционной партии “Ахали” Зураба Датунашвили, которые направлялись на митинг оппозиции на проспекте Руставели.

Минувшим днем полицейские пришли с обысками в офисы оппозиционных партий “Единое национальное движение” и “Коалиция за перемены”, сообщили грузинские СМИ. Один из лидеров “Коалиции за перемены” Ника Мелия заявил: “Это попытка запугать оппозицию”.

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил грузинские власти за насилие в отношении участников манифестаций в поддержку евроинтеграции Грузии. “США сейчас готовятся задействовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, включая дополнительные санкции, – сообщил он.


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