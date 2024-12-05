 

Рупор кремлевской пропаганды: Боевые якуты

05.12.2024, 3:35, Разное
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Бойцы якутского отряда «Боотур-17» БАРС-2 на фронте.

Источник: Colonel Cassad


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