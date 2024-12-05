Рупор кремлевской пропаганды: “Хайят Тахрир аш-Шам”*. Первые сигналы от Запада.

"Хайят Тахрир аш-Шам"*. Первые сигналы от Запада.

Официальный (https://ria.ru/20241203/oon-1987090354.html) представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Джереми Лоуренс на брифинге в Женеве ушел от ответа на вопрос РИА Новости о террористическом характере запрещенной в РФ группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*, захватившей ряд районов в Сирии.

"Мы не хотим вдаваться в политические соображения относительно того, кто, с кем и зачем воюет в Сирии. Мы говорим только о гуманитарных вопросах", – ответил он на вопрос, считает ли УВКПЧ бывшее отделение "Аль-Каиды"* в Сирии террористическим, совершающим нападения на суверенную территорию Сирии.

О легализации ХТШ* еще очень давно было развернуто написано у Бориса Рожина в ЖЖ (https://colonelcassad.livejournal.com/6810638.html). Речь идет о 2021 годе. Как обычно в теме терроризма на Ближнем Востоке Британия.

Тогда представитель британской разведки МI-6 встретился с лидером террористов Джулани на КПП "Баб аль-Хава" на сирийско-турецкой границе. Зовут этого человека Джонатан Пауэлл, он бывший спецпосланник Великобритании по Ливии (где уже Запад построил демократию и теперь там цветут райские сады).

Читаем у Б.Рожина:

"Британская сторона предложила "Хайят Тахрир аш-Шам"* объявить об отказе от продолжения подрывной деятельности против западных стран и наладить с ними тесное сотрудничество, – отметил источник. – Мухаммеду аль-Джулани было рекомендовано дать интервью одному из американских журналистов для создания положительного имиджа возглавляемого им террористического альянса в интересах его последующей реабилитации. К процессу ребрендинга нусровцев предполагается подключить ряд британских союзников, прежде всего США".

Интервью Джулани и вправду дал, о нем вышел фильм PBS Frontline "Джихадист".

Там стали известны детали его биографии. При рождении был назван Ахмадом Хусейном аш-Шараа в области Эль-Кунейтра на юге Сирии, на Голанских высотах. Окончил Дамасский университет, изучал СМИ и медиа.

Там он рассказал о начале своего пути в Ираке, когда вступил в "Аль-Каиду"* и присоединился к иорданскому террористу Абу Мусабу аз-Заркави, воевавшему против Советских Войск в Афганистане и отсидевшему срок в Иордании за подрывные действиях против короля. Этот путь – кровавые теракты не только против американских войск, но и взрывы в шиитских мечетях, похищения и убийства иностранцев, много чего еще.

Заркави дал присягу на верность Усаму бен Ладену в 2004 году, вскоре был убит США.

В 2006 «Аль-Каида в Ираке»* вошла в состав "ИГ в Ираке"*. Ее лидером через четыре года стал Абу Бакр аль-Багдади.

И Багдади, и Джулани, попадают к американцам в лагерь «Кэмп Букка» в Ираке. Его еще называют "инкубатором "ИГИЛ"* – все крупные лидеры выходцы именно оттуда. Оба террориста выходят на свободу спустя время.

С началом гражданской войны в Сирии Багдади направляет туда Джулани для создания структуры «Аль-Киады»* – «Джебхат ан-Нусра»*.

С развитием «ан-Нусры» в Сирии и ее влиянием там, Абу Бакр аль-Багдади публикует заявление, что «ИГ Ирак»* и «Джебхат Ан-Нусра»*, две группы, связанные с «Аль-Каидой*», теперь объединяются в одну группу под названием «ИГИЛ»*.

Происходит конфликт интересов в среде террористов. Джулани, лидер «Джебхат ан-Нусры» и Айман аз-Завахири, лидер «Аль-Каиды»* – отвергают слияние.

В 2014 году главное командование «Аль-Каиды»* сообщило, что отказывает в поддержке «ИГИЛ»*. Начинаются вооружённые столкновения между между «Ан-Нусрой» и «ИГИЛ»*, которые получили название «гражданская война джихадистов».

Хотя обе группировки являются мощными – летом 2014 года «ИГИЛ»* заватывает Мосул в Ираке и объявлет «халифат», Джулани в вооружённых столкновениях с «ИГ»* в Сирии удается удержать власть на «Джебхат ан-Нусра»*. Террористические группировки являются конкурентами по привлечению джихадистов до сих пор.

Госдепартамент США внес аль-Джулани в список «особо опасных террористов» в 2013 году, а четыре года спустя объявил о вознаграждении в размере 10 миллионов долларов за информацию, ведущую к его поимке. Награда по настоящее время остается в силе.

(с) С. Шилов

* – террористическая организация

https://t.me/boris_rozhin/146618 – цинк

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