 

Только истинный знаток русского языка сможет набрать в нашем тесте хотя бы 6/7 правильных ответов

05.12.2024, 0:00, Новости дня
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ВОПРОСЫ

1. Как правильно?

А. одевать ребенка

Б. надевать ребенка

2. Выберите верный ответ.

А. в будущем году

Б. в будующем году

3. Как будет верно?

А. прийти на день рождение

Б. прийти на день рождения

4. Как правильно написать слово “брелок” во множественном числе?

А. брелоки

Б. брелки

5. Как будет правильно?

А. вернуться из-за границы

Б. вернуться из заграницы

6. Выберите верный ответ.

А. езжайте домой

Б. поезжайте домой

7. Найдите правильный ответ.

А. обе девочки были кудрявые

Б. обои девочки были кудрявые

ОТВЕТЫ

1. А. одевать ребенка

2. А. в будущем году

3. Б. прийти на день рождения

4. А. брелоки

5. А. вернуться из-за границы

6. Б. поезжайте домой

7. А. обе девочки были кудрявые


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