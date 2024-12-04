Рупор кремлевской пропаганды: Работа БПЛА-камикадзе “Ланцет” за ноябрь 2024

Нарезка лучших ударов БПЛА-камикадзе "Ланцет" в отчетном видео за ноябрь 2024 года.

Поражение различной тяжелой и легкой бронетехники советского и западного производства, автомобилей, САУ, ствольной артиллерии и так далее.

По-прежнему лучший барражирующий боеприпас войны.

Еще несколько лет назад считалось, что РФ в этом направлении беспилотников в числе отстающих. СВО кардинально изменила эти представления.

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