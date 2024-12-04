 

Рупор кремлевской пропаганды: Страна с богатыми демократическими традициями

04.12.2024, 21:00, Разное
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Страна с богатыми демократическими традициями

Для лучшего понимания реалий Южной Кореи.

1. Ли Сынман(1948-1960) – свергнут
2. Юн Босон (1960-1962) – свергнут
3. Пак Чонхи (1962-1979) – убит
4. Чхве Гю Ха (1979 – 1980) – смещен военным переворотом
5. Чон Ду Хван (1981-1988) – приговорен после завершения президентского срока к смертной казни.
6. Ро Дэ У (1988-1993) – приговорен после завершения президентского срока к 22 годам тюрьмы.
7. Ким Ёнсам (1993-1998) – Сидел в тюрьме до своего президентского срока. Будучи президентом, добился осуждения двух своих предшественников.
8. Ким Дэчжун (1998-2003) – Сидел в тюрьме и был приговорен к смертной казни до того, как стал президентом (позже помилован). Лауреат Нобелевской премии мира.
9. Но Мухён (2003-2008) – Подвергнут импичменту (отменен Конституционным судом). После окончания президентского срока был под следствием по обвинениям в коррупции. Покончил жизнь самоубийством
10. Ли Мён Бак (2008-2013) – после завершения президентского срока арестован и находится под арестом по обвинению в коррупции.
11. Пак Кын Хе (2013 -2016) – подвергнута импичменту. Арестована по обвинению в коррупции. 24 года тюрьмы.

https://vk.com/wall-131425367_62934

Сразу видно образцовое демократическое государство с богатыми традициями.
Этого президента тоже рано или поздно посадят. Лет на 20.
Может быть что-то в консерватории поправить?

Источник: Colonel Cassad


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