Рупор кремлевской пропаганды: Страна с богатыми демократическими традициями

Страна с богатыми демократическими традициями

Для лучшего понимания реалий Южной Кореи.

1. Ли Сынман(1948-1960) – свергнут

2. Юн Босон (1960-1962) – свергнут

3. Пак Чонхи (1962-1979) – убит

4. Чхве Гю Ха (1979 – 1980) – смещен военным переворотом

5. Чон Ду Хван (1981-1988) – приговорен после завершения президентского срока к смертной казни.

6. Ро Дэ У (1988-1993) – приговорен после завершения президентского срока к 22 годам тюрьмы.

7. Ким Ёнсам (1993-1998) – Сидел в тюрьме до своего президентского срока. Будучи президентом, добился осуждения двух своих предшественников.

8. Ким Дэчжун (1998-2003) – Сидел в тюрьме и был приговорен к смертной казни до того, как стал президентом (позже помилован). Лауреат Нобелевской премии мира.

9. Но Мухён (2003-2008) – Подвергнут импичменту (отменен Конституционным судом). После окончания президентского срока был под следствием по обвинениям в коррупции. Покончил жизнь самоубийством

10. Ли Мён Бак (2008-2013) – после завершения президентского срока арестован и находится под арестом по обвинению в коррупции.

11. Пак Кын Хе (2013 -2016) – подвергнута импичменту. Арестована по обвинению в коррупции. 24 года тюрьмы.

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Сразу видно образцовое демократическое государство с богатыми традициями.

Этого президента тоже рано или поздно посадят. Лет на 20.

Может быть что-то в консерватории поправить?

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