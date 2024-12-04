 

«Родственные связи тут ни при чём»: Байден заявил, что помилует миллион наркоманов до конца своего срока

04.12.2024, 19:33, Разное
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Президент США Джозеф
Байден во время пресс-конференции в Белом доме объяснил журналистам решение
помиловать своего сына Хантера Байдена, которого суд признал виновным в
незаконном приобретении оружия. Байден-старший утверждает: родственные связи
тут ни при чём, он намерен помиловать ещё миллион
наркоманов.

По данным
Статистической службы США, в тюрьмах этой страны содержится 2,2 млн человек, совершивших
преступления в состоянии наркотического опьянения. Байден-старший утверждает,
что его христианское чувство милосердия не позволяет ему допустить ситуацию,
при которой все они будут и дальше отбывать свой срок, страдая от наркотической
ломки.

Президент, которому на посту осталось менее двух месяцев, намерен каждый
день выпускать на свободу десятки тысяч заключённых наркоманов, в особенности
осуждённых за насильственные преступления, поскольку «виноваты не они, а те
люди, которые запрещают наркотики и делают из наркопотребителей изгоев и преступников».
В общей сложности до конца его срока на волю выйдет около половины всех заключённых
наркоманов.

«Дело не в том,
что Боб… Лилиан… Хантер мой сын, – объяснил Байден. – Он совершил ошибку.
Многие совершают ошибки. Зайдите в туалет в Белом доме: там на каждом
подоконнике свёрнутые купюры и следы недавних ошибок. А вы не ошибаетесь? Я бы
помиловал Бенни [президент имеет в виду своего сына Хантера – ред.] даже если
бы он не был мне сыном, а, скажем, внучкой. Или дядей. Я бы всё равно его
помиловал. В конце концов, он не виноват, что был за рулём того самолёта 11
сентября».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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