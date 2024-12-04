«Родственные связи тут ни при чём»: Байден заявил, что помилует миллион наркоманов до конца своего срока

Президент США Джозеф

Байден во время пресс-конференции в Белом доме объяснил журналистам решение

помиловать своего сына Хантера Байдена, которого суд признал виновным в

незаконном приобретении оружия. Байден-старший утверждает: родственные связи

тут ни при чём, он намерен помиловать ещё миллион

наркоманов.

По данным

Статистической службы США, в тюрьмах этой страны содержится 2,2 млн человек, совершивших

преступления в состоянии наркотического опьянения. Байден-старший утверждает,

что его христианское чувство милосердия не позволяет ему допустить ситуацию,

при которой все они будут и дальше отбывать свой срок, страдая от наркотической

ломки.

Президент, которому на посту осталось менее двух месяцев, намерен каждый

день выпускать на свободу десятки тысяч заключённых наркоманов, в особенности

осуждённых за насильственные преступления, поскольку «виноваты не они, а те

люди, которые запрещают наркотики и делают из наркопотребителей изгоев и преступников».

В общей сложности до конца его срока на волю выйдет около половины всех заключённых

наркоманов.

«Дело не в том,

что Боб… Лилиан… Хантер мой сын, – объяснил Байден. – Он совершил ошибку.

Многие совершают ошибки. Зайдите в туалет в Белом доме: там на каждом

подоконнике свёрнутые купюры и следы недавних ошибок. А вы не ошибаетесь? Я бы

помиловал Бенни [президент имеет в виду своего сына Хантера – ред.] даже если

бы он не был мне сыном, а, скажем, внучкой. Или дядей. Я бы всё равно его

помиловал. В конце концов, он не виноват, что был за рулём того самолёта 11

сентября».

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