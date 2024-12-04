DPA – в Балтийском море российский корабль обстрелял немецкий вертолет

В среду, 4 декабря, экипаж российского корабля в Балтийском море выпустил сигнальные ракеты по немецкому военному вертолету, пишет агентство DPA со ссылкой на источник в Брюсселе.

Сведений о пострадавших не поступало.

Судя по имеющейся информации, речь идет о предупредительном огне.

DPA сообщало о том, что сведения об этом инциденте упоминала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в кулуарах саммита NATO в Брюсселе.

Представитель минобороны ФРГ заявил, что не может подтвердить сообщение агентства DPA.