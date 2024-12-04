 

DPA – в Балтийском море российский корабль обстрелял немецкий вертолет

04.12.2024, 18:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В среду, 4 декабря, экипаж российского корабля в Балтийском море выпустил сигнальные ракеты по немецкому военному вертолету, пишет агентство DPA со ссылкой на источник в Брюсселе.

Сведений о пострадавших не поступало.

Судя по имеющейся информации, речь идет о предупредительном огне.

DPA сообщало о том, что сведения об этом инциденте упоминала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в кулуарах саммита NATO в Брюсселе.

Представитель минобороны ФРГ заявил, что не может подтвердить сообщение агентства DPA.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / Верник с сыном и звезда “Сватов” приняои участие в съемках сериала “ВИА “Васильки”

04.12 / В Тбилиси проходят обыски в офисах оппозиционных партий

04.12 / Польский музей обнаружил личный штандарт Гитлера, возможно единственный сохранившийся

04.12 / Певица Азиза оказалась втянута в уголовное дело

04.12 / Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях армии РФ на 1015-й день войны

04.12 / Генштаб ВСУ – сбиты 29 из 50 российских беспилотников. Минобороны РФ – перехвачены 35 украинских БПЛА

04.12 / Стрельба в Золотом храме – в Индии совершено покушение на лидера сикхов

04.12 / Суд закрыл дело против Хантера Байдена, помилованного отцом

04.12 / Глава Совета по правам человека призвал убрать Соловецкий камень с Лубянской площади

04.12 / ООН проголосовало за проведение конференции, содействующей созданию палестинского государства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика