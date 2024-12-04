В Тбилиси проходят обыски в офисах оппозиционных партий

В среду, 4 декабря, в Тбилиси полицейские пришли с обысками в офисы оппозиционных партий “Единое национальное движение” и “Коалиция за перемены”, сообщают грузинские СМИ.

Полиция не впускает в офисы прибывших лидеров партий, передает “Интерфакс”.

Один из лидеров “Коалиции за перемены” Ника Мелия заявил: “Это попытка запугать оппозицию”. По его мнению, такие действия властей приведут к расширению протестов в Грузии.

МВД Грузии пока не давало официальных комментариев.

С 28 ноября граждане Грузии протестуют против решения правящей партии “Грузинская мечта” приостановить начало переговоров с Евросоюзом до конца 2028 года.

Сотни участников протестов были задержали. Есть сотни пострадавших как со стороны протестующих, так и среди полицейских.

Сегодня, 4 декабря, в 19:00 сторонники евроинтеграции Грузии вновь соберутся около здания парламента в Тбилиси.