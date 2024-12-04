 

Косатки вновь начинают носить «шапочки» из мертвых лососей — как 40 лет назад

04.12.2024, 13:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Фотографы из New Scientist зафиксировали на западном побережье США несколько случаев с косатками, которые намеренно носили на голове тушки мертвых лососей и другой рыбы. Объяснения этому явлению нет, но оно не уникально – в прошлый раз нечто подобное было замечено в конце 80-х годов прошлого века. С учетом того, что данные китообразные живут до 90 лет, не исключено, что некоторые особи «вспомнили» о прошлых увлечениях и решили их повторить. Что, опять же, не объясняет их смысла.

Есть свидетельства того, что косатки могут делать запасы продуктов, таская с собой крупные куски калорийной пищи. Это не удобно для них, но в определенной ситуации рационально. К сожалению, ученые знакомы всего с несколькими подобными случаями, поэтому им сложно делать какие-либо выводы.

Наиболее интригующей и, скорее всего, верной является версия о «моде» среди косаток. Это социальные существа, которые зависят от того, что учатся и перенимают опыт друг у друга. Не факт, что сначала косатки убеждаются в полезности того, что творят сородичи, чтобы потом обучиться этому. Не исключено, что подобно людям, они просто подражают тем, кого считают успешнее и опытнее себя, просто следуя их примеру.

Источник &#8212 New Scientist


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Еще один короткий экскурс в историю России

04.12 / Мнение: Разговор с попкой-дураком

04.12 / «Хотим просто работать, а не это вот всё» – в Германии прошла крупнейшая акция протеста сантехников

04.12 / Мнение: Жильё за 6 тысяч рублей в месяц, или голь на выдумки хитра

04.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Кей-поп переворот

04.12 / Мачеха дочери Волочковой публично пнула балерину

04.12 / В архиве найден указ Сталина о создании в составе РСФСР Прибалтийской области со столицей в Калининграде

04.12 / Итальянцы будут в шоке от этой простой и вкусной пиццы на сковороде

04.12 / Нетаньяху посетит Монголию с государственным визитом

04.12 / Никас Сафронов назвал размер своей пенсии: Не разгуляешься

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика