Косатки вновь начинают носить «шапочки» из мертвых лососей — как 40 лет назад

Фотографы из New Scientist зафиксировали на западном побережье США несколько случаев с косатками, которые намеренно носили на голове тушки мертвых лососей и другой рыбы. Объяснения этому явлению нет, но оно не уникально – в прошлый раз нечто подобное было замечено в конце 80-х годов прошлого века. С учетом того, что данные китообразные живут до 90 лет, не исключено, что некоторые особи «вспомнили» о прошлых увлечениях и решили их повторить. Что, опять же, не объясняет их смысла.

Есть свидетельства того, что косатки могут делать запасы продуктов, таская с собой крупные куски калорийной пищи. Это не удобно для них, но в определенной ситуации рационально. К сожалению, ученые знакомы всего с несколькими подобными случаями, поэтому им сложно делать какие-либо выводы.

Наиболее интригующей и, скорее всего, верной является версия о «моде» среди косаток. Это социальные существа, которые зависят от того, что учатся и перенимают опыт друг у друга. Не факт, что сначала косатки убеждаются в полезности того, что творят сородичи, чтобы потом обучиться этому. Не исключено, что подобно людям, они просто подражают тем, кого считают успешнее и опытнее себя, просто следуя их примеру.

Источник — New Scientist