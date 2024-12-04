 

В архиве найден указ Сталина о создании в составе РСФСР Прибалтийской области со столицей в Калининграде

04.12.2024, 11:33, Разное
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В официальном Telegram-канале Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ) опубликована копия указа Иосифа Сталина «Об образовании Прибалтийской области в составе РСФСР», который «вождь народов» планировал подписать в мае 1953 года.

Как отмечают архивисты, после смерти Сталина документ был засекречен по личному указанию Хрущёва и доступ к нему имели только первые лица СССР. В 1969 году на закрытом заседании ЦК вопрос о создании новой области снова был рассмотрен, однако инициатива была отклонена большинством голосов.

– Планировалось объединить Литву, Латвию, Эстонию и Калининградскую область, причём столица должна была находиться именно в Калининграде. Если бы эта идея была реализована, то дальнейшая судьба Страны советов была бы совершенно другой, – сказал замглавы ГАРФ Модест Королёв.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев поблагодарил сотрудников архива «за очень своевременно найденный документ» и отметил, что указ по прошествии 70 лет не утратил своей актуальности.

– Прекрасный образец того, как архивные материалы давно минувших дней можно использовать сегодня. Уверен, что скоро замысел товарища Сталина вполне может воплотиться в жизнь, – считает Медведев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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