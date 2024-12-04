 

Генштаб ВСУ – сбиты 29 из 50 российских беспилотников. Минобороны РФ – перехвачены 35 украинских БПЛА

04.12.2024, 11:25, Новости дня
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Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 4 декабря 2024 года российские военные выпустили по Украине 50 БПЛА-камикадзе “Shahed-136/131” (“Герань-2/1”) и беспилотников неустановленного типа, а также управляемую авиационную ракету Х-59/69. Украинские ПВО перехватили 29 беспилотников, запущенных российскими военными. Еще 18 “шахедов” были локационно потеряны в регионах Украины, один вышел из контролируемого воздушного пространства в направлении временно оккупированной территории.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Хмельницкой, Тернопольской, Николаевской областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью и утром 4 декабря на территории Российской Федерации было уничтожено и перехвачено 35 украинских БПЛА самолетного типа. Перехваты осуществлялись над территорией Ростовской, Брянской, Белгородской, Рязанской, Астраханской, Калужской, Курской областей и над территорией Краснодарского края.


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