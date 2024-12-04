Итальянцы будут в шоке от этой простой и вкусной пиццы на сковороде
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Ингредиенты:
- Тесто:
- Молоко – 100 мл
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 120 г
- Разрыхлитель – 1/2 ч.л.
- Соль – щепотка
- Начинка:
- Соус томатный – 2-3 ст.л.
- Колбаса (салями, ветчина) – 100 г
- Помидор – 1 шт.
- Грибы – 50 г
- Сыр моцарелла – 100 г
- Оливки – по желанию
- Базилик свежий – для украшения
Приготовление:
- В глубокой миске смешайте молоко, яйцо, муку, разрыхлитель и щепотку соли. Тщательно перемешайте до однородного состояния. Тесто должно получиться жидким, похожим на густую сметану.
- Разогрейте сковороду диаметром 20-24 см на среднем огне. Слегка смажьте дно сковороды растительным маслом.
- Вылейте тесто на сковороду и равномерно распределите его по всей поверхности.
- Сверху нанесите томатный соус, распределяя его ложкой.
- Нарежьте колбасу, помидоры и грибы тонкими ломтиками. Равномерно разложите их поверх соуса.
- Посыпьте пиццу натертым сыром моцарелла.
- Если используете оливки, добавьте их на этот этап.
- Накройте сковороду крышкой и готовьте пиццу на среднем огне примерно 10-12 минут, пока сыр не расплавится, а края теста не станут золотистыми.
- Готовую пиццу аккуратно переложите на тарелку, украсьте свежими листьями базилика и подавайте горячей.
Приятного аппетита!
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