Итальянцы будут в шоке от этой простой и вкусной пиццы на сковороде

Ингредиенты: Тесто: Молоко – 100 мл Яйцо – 1 шт. Мука – 120 г Разрыхлитель – 1/2 ч.л. Соль – щепотка

Начинка: Соус томатный – 2-3 ст.л. Колбаса (салями, ветчина) – 100 г Помидор – 1 шт. Грибы – 50 г Сыр моцарелла – 100 г Оливки – по желанию Базилик свежий – для украшения

Приготовление: Подготовка теста: В глубокой миске смешайте молоко, яйцо, муку, разрыхлитель и щепотку соли. Тщательно перемешайте до однородного состояния. Тесто должно получиться жидким, похожим на густую сметану. Сборка пиццы: Разогрейте сковороду диаметром 20-24 см на среднем огне. Слегка смажьте дно сковороды растительным маслом.

Вылейте тесто на сковороду и равномерно распределите его по всей поверхности.

Сверху нанесите томатный соус, распределяя его ложкой. Добавление начинки: Нарежьте колбасу, помидоры и грибы тонкими ломтиками. Равномерно разложите их поверх соуса.

Посыпьте пиццу натертым сыром моцарелла.

Если используете оливки, добавьте их на этот этап. Выпечка: Накройте сковороду крышкой и готовьте пиццу на среднем огне примерно 10-12 минут, пока сыр не расплавится, а края теста не станут золотистыми. Подача: Готовую пиццу аккуратно переложите на тарелку, украсьте свежими листьями базилика и подавайте горячей. Приятного аппетита!