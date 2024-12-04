Рупор кремлевской пропаганды: “Русский Ремарк”

"Русский Ремарк"

Все читающие люди у нас знают и читали (или хотя бы слышали) про «На западном фронте без перемен» Эрика нашего Марии… Однако, не ошибусь, если скажу, что 90% даже читающих людей России не знают, что у этого прославленного произведения Ремарка есть аналог на русском языке от нашего соотечественника. При том, скажу мягко, аналог столь же великолепного литературного и психологического уровня.

Как минимум, не хуже ремарковского. А местами даже колоритнее – ибо Ремарк был на том самом Западном фронте всего полтора месяца, а его русскоязычный аналог провоевал на том же фронте два года, но только во Французском иностранном легионе. Так что помимо линейной пехоты там у него в романе навалом марокканских и синегальских стрелков, всяческих арабов и негров, доблестно умирающих за метрополию…

Итак, наш русский Ремарк – Финк Виктор Гершевич (1888 – 1973). Сын одесского купца-еврея, он конечно же русский – писал и мыслил на русском, судьбу свою связывал с Россией, с Советской Россией… И в Иностранном легионе Финк, естественно, назывался русским и носил прозвище Самовар… Его роман называется просто – «Иностранный легион».

Виктор Финк закончил юрфак Сорбонны буквально накануне начала Первой мировой войны и на гребне всяческого патриотически-милитаристического ликования летом 1914 года, как иностранец, но подданный союзной державы, записался в Иностранный легион, чтобы воевать за «цивилизацию» против немецких «гуннов». Как и миллионы других, на третий год той войны он стал понимать, что что-то пошло не так и «на Западном фронте без перемен» в натуре…

Дальнейшая судьба Финка довольно вычурна – был связан с Коминтерном, писал о Биробиджане в самом начале его еврейской истории, знаком со всем советским литературным бомондом 20-30-х годов, дружил и с массой иных колоритнейших персонажей того времени – от Антона Макаренко до Вольфа Мессинга. При том советское гражданство Финк получил лишь в 1952 году, что говорит о многом, ибо для массы политизированных советских евреев это довольно специфичное время даже без перестроечных баек про сталинский «антисемитизм»…

Роман «Иностранный легион» впервые вышел на русском в 1935 году, на французском – в 1938. Знаменитый историк Тарле говорил, что роман Финка «сильнее и страшнее, чем Ремарк и Барбюс» (кстати, Барбюса у нас тоже прочно забыли, хотя его «Огонь» тоже вполне может соперничать и соперничал когда-то с Ремарком – точнее это немец Ремарк соперничал с французом Барбюсом). Показательно, что роман Виктора Финка во Франции 1938 года был издан Ассоциацией ветеранов Иностранного легиона, хотя в предисловии к книге Ассоциация и открещивалась от коммунистических взглядов автора…

Пересказывать русский аналог «На западном фронте без перемен» невозможно – но там хватает и юмора, и колорита, и присущего казарме с войной бытового цинизма и натурализма, свойственного любой «окопной правде».

В этом забытом нами русском аналоге Ремарка много ярких, цепляющих персонажей – безногий гусар и его слепой брат с их преисполненной антибошевским патриотизмом матерью-циркачкой, убитый своими капитан, расстрелянный немецкий пленный и масса иных… «Мамлюки» из штрафного батальона, принесшие в кабак отрезанную голову: «— Убьют мухоеданы Ахметку! — озабоченно сказал Кирюшкин и хорошенько дал по зубам младшему мамлюку…»

Особо любопытно, что среди разнообразных западных европейцев, арабов и негров Иностранного легиона мелькают ярко очерченные русские, евреи из Российской империи, грузины и даже один не знающий французский и плохо знающий русский башкир. Весьма сильны сцены тоскливой дружбы этого в переносном смысле безъязыкого башкира с марокканским кабилом Гусейном, которому пулей прошило щёки и обрезало язык…

В этом забытом нами русском аналоге Ремарка вообще масса сильных сцен – от описания чувств перед атакой (одно из лучших, что я читал) до описания как на ветеринарном пункте ветеринары массово убивают тех лошадей, которых уже бессмысленно лечить.

«…протрещал короткий револьверный выстрел. За ним через минуту последовало еще несколько. Послышалось необычайное, протяжное конское ржанье.

На заднем дворе оказался ветеринарный пункт. Двое здоровенных санитаров и какой-то оглохший и суматошный артиллерист пристреливали больных и раненых лошадей.

Несколько туш валялось уже под забором. В углу ждал своей очереди тощий белый конь. Освещенный факелом, он глядел грустными глазами на убитого товарища и зализывал ему кровоточащие ноздри. Время от времени конь тихо ржал, но это было особенное ржание — оно напоминало плач или вой.

Мы ушли за ограду и сели на завалинке. Но стрельба на ветеринарном пункте участилась. Лошади выли. Араб завернул голову в бурнус, чтобы не слышать…»

После Великой Отечественной «Иностранный легион» Виктора Финка переиздавался в СССР четыре раза. Последнее издание в 1973 году. В том же году Виктор Финк, наш русский Ремарк, умер – похоронен в Москве на новом Донском кладбище.

https://t.me/alter_vij/3341 – цинк

К своему стыду, не знал про этот роман.

Надо будет заполнить пробел.

Скачать роман бесплатно можно здесь https://royallib.com/book/fink_viktor/inostranniy_legion.html

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