 

Марина Анисина высказалась о новом образе своего мужа

04.12.2024, 4:10, Разное
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Знаменитая фигуристка Марина Анисина прокомментировала изменения во внешности актера и шоумена Никиты Джигурды. Супруга артиста заявила, что ей импонирует новое амплуа ее мужа. По словам Марины, этот образ наиболее удачно подчеркивает его индивидуальность.

Кроме того, Анисина высказалась о новом образе своего мужа, оставив свои комментарии в социальных сетях. Несмотря на то, что часть поклонников восприняла эти изменения как неудачные, сама Марина осталась довольна новым стилем своего мужа. Напомним, что Никита изменил свою внешность после участия в шоу на платформе YouTube.

Важно отметить, что Джигурда пока не определился со своими дальнейшими планами касательно ношения классического костюма и укладки волос. Возможно, в повседневной жизни он снова вернется к своему привычному рокерскому образу. Однако актер решил избавиться от своей бороды. Он объяснил, что отрастил ее специально для роли в одном проекте, чтобы избежать использования накладных волос. После окончания съемок борода будет сбрита.

Никита Джигурда состоит в браке с Мариной Анисиной с 2008 года. Однако их отношения не всегда были гладкими: в 2016 году пара официально развелась. Тем не менее, спустя пять лет, в 2021 году, они вновь решили соединить свои судьбы и повторно поженились.

У Джигурды и Анисиной двое общих детей: сыну по имени Мик-Анжель-Крист сейчас 14 лет, а дочери Эве-Владе – 13. Несмотря на это, кажется, что Никита Борисович уделяет меньше времени своим детям от предыдущих браков, отдавая предпочтение общению со своей нынешней супругой, которую он называет “своей богиней”.


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