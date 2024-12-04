 

Тест: только настоящий ценитель советского кино ответит на все вопросы

04.12.2024, 0:50, Новости дня
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ВОПРОСЫ

1. Как заканчивается строка из песни “Когда весна придет…” из фильма “Весна на Заречной улице”?

А. Не могу вспомнить.

Б. Не уверен.

В. Не знаю.

2. Кем мечтал стать герой фильма “Приключения Электроника”?

А. Актером.

Б. Человеком.

В. Врачом.

3. Как назывался в ФРГ советский фильм “Спасайся кто может”?

А. “Старики-разбойники”.

Б. “Пираты XX века”.

В. “Полосатый рейс”.

4. Надя Клюева – главная героиня фильма…

А. “Я шагаю по Москве”.

Б. “Самая обаятельная и привлекательная”.

В. “Москва слезам не верит”.

5. В каком фильме звучит песня “Ланфрен-ланфра”?

А. “Тайны дворцовых переворотов”.

Б. “Гардемарины, вперед!”.

В. “Д’Артаньян и три мушкетера”.

6. Из какого советского фильма фраза: “Абыр-абыр… Абырвалг!”?

А. “Собачье сердце”.

Б. “Мастер и Маргарита”.

В. “Кин-дза-дза”.

7. Что символизируют три тополя в фильме “Три тополя на Плющихе”?

А. Кинотеатр.

Б. Парк.

В. Кафе.

ОТВЕТЫ

1. В. Не знаю.

2. Б. Человеком.

3. В. “Полосатый рейс”.

4. Б. “Самая обаятельная и привлекательная”.

5. Б. “Гардемарины, вперед!”.

6. А. “Собачье сердце”.

7. В. Кафе.


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