6 процедур у косметолога, которые лучше не делать перед Новым годом, чтобы быть с красивым лицом

В Новый год женщинам хочется выглядеть привлекательно. Поэтому в преддверии праздников многие из них посещают косметолога. Однако после некоторых процедур коже требуется довольно долгое время, чтобы восстановиться. Это может испортить ваш внешний вид в праздничные дни. Мы расскажем, какие процедуры у косметолога лучше не делать перед Новым годом.

Биоревитализация

Биоревитализация – это уколы гиалуроновой кислоты в разные участки лица. Эта процедура увлажняет и питает кожу, придавая ей свежесть. Но ее следует делать не позднее, чем за 2-3 недели до праздника, а лучше перенести на январь.

После инъекций на коже лица остаются маленькие красные бугорки – папулы. Они исчезают только спустя неделю. Если кожа склонна к отекам, то может появиться припухлость. В этом случае восстановление займет 12-14 дней.

Глубокие и срединные пилинги

Многие женщины хотят перед Новым годом глубоко очистить и обновить кожу лица. Но глубокие и срединные пилинги следует отложить до окончания праздников.

После этих процедур наблюдается сильное шелушение кожи. Оно продолжается как минимум в течение недели. Это помешает вам в праздничный день ровно наложить на лицо тональный крем и декоративную косметику. Ваш макияж будет выглядеть неэстетично.

Кроме этого, в восстановительный период можно пользоваться только определенными видами косметики. Под запретом окажется посещение сауны, нахождение в жарком и сухом помещении и другие вещи, которые вызывают повышенную потливость. Вам придется отказаться даже от горячих танцев на новогодней вечеринке.

Уколы ботокса

После уколов ботулотоксина на коже остаются синяки и отеки. Ей требуется не менее недели, чтобы восстановиться.

Кроме этого, максимального эффекта от процедуры можно ожидать лишь спустя пару недель. Иногда результат нуждается в коррекции, если, например, одна бровь оказалась выше другой. Если вы сделаете инъекции ботулотоксина накануне Нового года, то у вас не останется времени на исправление асимметрии.

Поэтому уколы ботокса следует делать не позднее, чем за 3 недели до праздничного торжества.

Контурная пластика филлерами

После контурной пластики филлерами лицо восстанавливается около 10 дней. Нередко на нем остаются синяки и отекшие участки.

Около двух недель после контурной пластики вам придется соблюдать различные ограничения, которые помешают вам наслаждаться праздниками. Запрещается переохлаждаться, наносить на кожу косметику, употреблять спиртное. Необходимо использовать крем с SPF-защитой, так как лицо нельзя подвергать ультрафиолетовому облучению.

Нитевой лифтинг

Многим женщинам подтяжка овала лица с помощью нитей кажется заманчивым предложением. Но это довольно серьезная процедура, которая имеет немало последствий и требует продолжительного восстановления.

Реабилитационный период после нитевого лифтинга занимает около 2-3 недель. Среди последствий процедуры – гематомы, отеки и асимметрия, которая носит временный характер. Иногда нити могут быть видны сквозь кожу. Все эти явления считаются нормальными, но коже требуется время на восстановление.

Первое время вам придется спать на спине, избегать активной мимики (даже широких улыбок), принимать антибиотики, наносить на кожу антисептические мази, отказаться от приема алкоголя. Эти ограничения иногда требуется соблюдать 1-2 недели.

Эти правила плохо совместимы с веселым празднованием Нового года. Поэтому нитевой лифтинг лучше сделать после окончания праздников.

Процедуры с использованием лазера

Любые косметологические процедуры с применением лазера не следует делать перед Новым годом. Лучше отложить их до января.

Результаты лазерных процедур обычно становятся заметными только через месяц. В первые недели кожа будет шелушиться, быстро краснеть и легко раздражаться. Вам нельзя будет пользоваться косметикой и находиться на солнце (даже на зимнем). Кроме этого, после лазерных методик кожа нуждается в особом уходе.

Что можно

Незадолго до Нового года вы можете сделать легкие косметологические процедуры. Они не требуют долгого периода реабилитации, поэтому ваша кожа успеет прийти в норму до праздника.

Вы можете сделать поверхностный пилинг, чистку лица (без применения лазера), легкую мезотерапию витаминами, а также криомассаж или массаж гуаша. Эти процедуры можно проходить за неделю до праздника.

За несколько недель до Нового года можно сделать процедуру BB-glow, которая представляет собой введение под кожу осветляющих сывороток.

Вы также можете попробовать гидропилинг Hydrafacial и безинъекционную мезотерапию Dermadrop. Эти процедуры дают мгновенный результат и не требуют восстановительного периода.