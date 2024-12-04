Мнение «аналитика»: О войне двух Корей… Щось почалося?

По крайней мере, стало понятно, почему Южная Корея так жёстко обломала украинского президента Владимира Зеленского, когда тот под предлогом борьбы с «войсками КНДР» начал выпрашивать снаряды и ракеты для ВСУ. На Корейском полуострове своя заварушка началась. И южнокорейский президент Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение в связи с «угрозой с Севера».

Хотя ранее КНДР не отправляла на юг ничего серьёзнее листовок и контейнеров с мусором на воздушных шарах.

Юн Сок Ёль объявил своё решение в телевизионном обращении. После этого заявления Министерство обороны Южной Кореи сообщило о проведении совещаний ключевых командующих всеми вооружёнными силами и привело армию в состояние полной боеготовности. Командующим после введения военного положения стал Пак Ан Су.

Причиной такой чрезвычайщины стал конфликт президента с парламентскими партиями. Во время телеобращения к стране президент Юн Сок Ёль назвал эту меру необходимой для защиты либерального конституционного порядка от «коммунистических сил». По его словам, угроза корейскому государству исходит не только от Северной Кореи, но и от местных «антигосударственных элементов», которых необходимо «устранить». Он обвинил оппозицию в том, что она парализует работу государства, пытаясь устроить импичмент ключевым правительственным фигурам.

«Это явный антигосударственный акт, который попирает конституционный порядок свободной республики Корея и разрушает легитимные государственные институты, установленные Конституцией и законами, пытаясь спровоцировать гражданскую войну», — заявил Юн Сок Ёль.

Военные заблокировали здание парламента. Однако Национальная ассамблея Южной Кореи всё равно проголосовала за отмену военного положения. После чего лидер южнокорейской оппозиционной Демократической партии Ли Дже Мён назвал его противоречащим Конституции, а Хан Дон Хун, глава правящей партии «Сила народа», в состав которой входит и президент Юн Сок Ёль, заявил о незаконности действий военных. Вскоре после этого солдаты покинули здание. Однако через несколько часов Минобороны Южной Кореи отказалось повиноваться парламенту. В оборонном ведомстве заявили, что военное положение будет сохраняться до иного распоряжения президента.

Это несколько напоминает Россию 1993 года, когда президент атаковал парламент, и весь мир поразился тому, как танки прямой наводкой бьют по высшему органу представительной власти. Тогда Россия прошла буквально по краешку новой гражданской войны. Теперь эти два зловещих слова звучат на корейском полуострове, где тысячи людей оказались по разные стороны баррикад.

И тут возникают три закономерных вопроса.

Кто прислал печеньки в Сеул?

Удастся ли внезапно разделённой Южной Корее всё же «соскочить»?

А если Ким Чен Ын захочет воспользоваться неурядицами у южного соседа?

—