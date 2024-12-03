Мнение: Как Сталин барыжил картошкой, разгадка картины с Хрущёвым и покупательная способность зарплат в СССР

1. К вопросу о жадных барыгах и о причинах бедности советских колхозников при Сталине. Помните реплику про капиталиста, который якобы пойдёт за 300% на любое преступление? Так вот, коммунисты бы при виде такой маленькой накрутки — всего лишь 300% — просто рассмеялись бы, для них это были детские цифры.

Открываем советские справки по сельскому хозяйству, и выясняем, что с 1937 по 1952 год советское государство покупало у колхозов картошку по 4 копейки за килограмм (ссылка, стр. 26).



Теперь открываем газету «Правда» за 5 августа 1938 года и выясняем, что розничная цена картошки — уже 50 копеек за килограмм. Коммунистическая накрутка — 1150% (ссылка)

Но это ещё не всё. К 1952 году Сталин снизил государственные цены на картофель с 50 до 80 копеек за кило (ссылка). Коммунистическая накрутка выросла до невероятных 1900%, как у торговцев запрещёнными веществами.

Проще говоря, Сталин забирал у колхозников картошку по 4 копейки, а в магазинах продавал в 20 раз дороже. Неудивительно, что с такими закупочными ценами колхозники, мягко говоря, не жировали.

Для сравнения: до 1917 русские крестьяне могли взять весь свой урожай картофеля, отвезти на ближайший рынок и продать там по рыночной цене.

2. Бо́льшая часть комментаторов ошиблась — фрагмент картины с Хрущёвым нарисовал не ИИ, а живой художник. Картина называется «Н.С.Хрущёв среди рабочих-строителей», 1961, художник Ахмед Ибадуллович Китаев. Вот полное полотно (ссылка). Ошибиться было несложно: как и предупреждал, нейросети быстро прогрессируют, их способности растут.



Предложу, впрочем, компромиссный вариант. Возможно, картину нарисовала в 1961 году засекреченная советская нейросеть на основе уникальной троичной логики вычислительной машины «Сетунь». Чтобы скрыть существование стратегически важной разработки от стран Запада, авторство картины приписали двуногому художнику.

3. Юрий Горбачёв пишет в комментариях на Дзене (ссылка):

Ещё в 1985 году, когда мой однофамилец начал «дурковать» с безалкогольной программой, он заявил такую вещь. Чтобы купить мужские туфли за 30-50 рублей (кроссовки импортные стоили 150-200), надо продать 15-25 кг мяса свинины (мякоть в ту пору в магазинах не продавали, да и мясо во многих городах вообще) по цене 2,1 рубля за кг.

Сегодня я на рынке покупаю мясо по 300-350 рублей, мякоть, без шкуры и костей. Туфли можно купить (мужские) за 3-5 тысяч.

Это всё на рынках Краснодарского края.

Если раньше я мог купить на зарплату 5 пар туфлей, то теперь я на пенсию могу купить больше восьми пар.

Если раньше я на рынке мог купить 30 кг мяса на зарплату, то теперь на пенсию могу купить 90 кг, опять на рынке. Раньше (в СССР), даже на рынке продавцы были злые, покупатели их ругали за дороговизну и покупали туго.

Сегодня проходишь в 3-5 метрах от продавцов, тебя окликают, предлагают, улыбаются, товар показывают с разных сторон. В станицах есть группы в ВотсАппе. В них ежедневно предлагают мясо всякой птицы, свиней, коров, нутрий и пр.

Дефицита нет. А раз предлагают, значит покупают. Так же с ягодами, овощами, фруктами. Между «продаю» и «продано» в объявлениях часто проходит всего 15-30 минут. Я родился и прожил в СССР 36 лет. Сдавал госэкзамен «Научный коммунизм» на отлично. Могу сказать, что социализма нигде и никогда не было. В СССР был монопольный государственный капитализм с развитой социальной защитой населения после ВОВ. Монопольный государственный капитализм.

Был нарушен главный принцип социализма:

«От каждого по способностям, каждому по труду».

Была уравниловка в вознаграждении за труд. Люди отказывались продавать свое умение, свой труд и свой товар за бесценок.