Рупор кремлевской пропаганды: Зимовочный комплекс “Восток”

Новый зимовочный комплекс "Восток" в Антарктиде. Теперь это самая современная российская антарктическая станция.

Под данный комплекс выделены ресурсы на проведение научных исследований по ряду направлений на ближайшие 18 лет.

В общем, хорошо что научные исследования в Антрактике не забрасывают + обновляют инфраструктуру станций.

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