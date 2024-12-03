Рупор кремлевской пропаганды: Зимовочный комплекс “Восток”
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Новый зимовочный комплекс "Восток" в Антарктиде. Теперь это самая современная российская антарктическая станция.
Под данный комплекс выделены ресурсы на проведение научных исследований по ряду направлений на ближайшие 18 лет.
В общем, хорошо что научные исследования в Антрактике не забрасывают + обновляют инфраструктуру станций.
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Источник: Colonel Cassad
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