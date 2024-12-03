 

Рупор кремлевской пропаганды: Зимовочный комплекс “Восток”

03.12.2024, 21:50, Разное
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Новый зимовочный комплекс "Восток" в Антарктиде. Теперь это самая современная российская антарктическая станция.

Под данный комплекс выделены ресурсы на проведение научных исследований по ряду направлений на ближайшие 18 лет.
В общем, хорошо что научные исследования в Антрактике не забрасывают + обновляют инфраструктуру станций.

Источник: Colonel Cassad


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