Тест: попробуйте решить советские задачи на логику

Сегодня предлагаем вам проверить свои способности и попытаться решить несколько таких логических задач. Эти и подобные задачи требуют не только логического мышления, но и креативного подхода. Попробуйте решить их и проверьте, насколько хорошо вы владеете навыками логики.

1. На чем туристы приехали в лес?

А) На машине

Б) На лодке

В) На автобусе

2. А сколько туристов живет в этом лагере?

А) Три

Б) Четыре

В) Пять

3. Далеко ли пристань?

А) Невозможно сказать

Б) Очень далеко

В) Совсем близко

4. Есть два кофейника одинаковой ширины: один высокий, другой низкий. Какой из них вместительнее?

А) Высокий

Б) Низкий

В) Они одинаково вместительны

5. Какой месяц года показан на рисунке?

А) Декабрь

Б) Сентябрь

В) Март

Правильные ответы:

1. — Б) На лодке

2. — Б) Четыре

3. — В) Совсем близко

4. — В) Они одинаково вместительны

5. — А) Декабрь