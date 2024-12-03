 

Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения

03.12.2024, 20:35, Новости дня
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Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения, о введении которого объявил в телеобращении к нации президент страны Юн Сок Ёль. Об этом пишет агентство AP.

Спикер Национальной ассамблеи У Вон Шик заявил, что военное положение является “незаконным” и пообещал, что законодатели “будут защищать демократию вместе с народом”.

АР отмечает, что после обращения У Вон Шика полицейские и военные начали покидать здание парламента.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. В телеобращении к народу глава государства обвинил оппозицию в том, что она, при помощи Северной Кореи и используя контроль над парламентом, пытается подорвать конституционный порядок. “Чтобы защитить наше либеральное государство от угроз, исходящих от коммунистической КНДР и чтобы покончить с антиправительственными элементами, я объявляю военное положение”, – заявил он.


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