 

Тест для самых внимательных: кто из героев кино СССР произнес эту фразу?

03.12.2024, 19:55, Новости дня
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Это отличный шанс не только вспомнить культовые ленты, но и вновь окунуться в атмосферу прошлого, пережив незабываемые моменты и эмоции, которые они дарили. Советское кино — это не просто фильмы, это целая эпоха, оставившая яркий след в культуре и языке.

Цитаты из этих картин живут в народной памяти и активно используются в нашей повседневной жизни. Они стали частью нашей культуры, отражая дух времени.

Попробуйте свои силы в тесте по цитатам — это будет весело и интересно. Отличный способ отвлечься от забот и погрузиться в мир кино. Вы внимательный зритель? Тогда назовите, кто произнес эту фразу!

1. “Мертвому, конечно, спокойней, да уж больно скучно”.

А) Красный командир

Б) Павел Артемьевич Верещагин

В) Федор Иванович Сухов

2. “Чтоб ты жил на одну зарплату!”.

А) Сан Саныч Мурашко

Б) Глеб Жеглов

В) Контрабандист Лелик

3. “Вы не хулиганьте! Что это за пьяные выходки! Я на вас жалобу подам! Коллективную!”.

А) Антон Семенович Шпак, зубной врач

Б) Ульяна Андреевна, жена Бунши

В) Иван Васильевич Бунша, управдом

4. “Людк! А Людк! Тьфу, деревня!”.

А) Василий Кузякин

Б) Дядя Митя

В) Раиса Захаровна

5. “Когда женщине говорят, что она умница, это означает, что она — круглая дура?”.

А) Шура, профсоюзная активистка

Б) Людмила Прокофьевна Калугина

В) Оля Рыжкова

Правильные ответы:

1. — В) Федор Иванович Сухов

2. — В) Контрабандист Лелик

3. — А) Антон Семенович Шпак, зубной врач

4. — В) Раиса Захаровна

5. — В) Оля Рыжкова


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