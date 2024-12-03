 

Вакцину от бешенства испытают на кубанских водителях

03.12.2024, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Первые 500 тонн вакцины от бешенства прибыли в аэропорт Краснодара – препарат в течение года планируют путём инъекции вводить водителям региона. Такая мера призвана существенно снизить аварийность на дорогах. 

«В 2025 году мы планируем провести социальный эксперимент и разрешить автоинспекторам вкалывать недобросовестным водителям вакцину во время остановки. Приоритет будем отдавать злостным нарушителям», – рассказал глава ГАИ по Краснодарскому краю Максим Казаков.

По словам представителей Минздрава, новый препарат «Ферарабивак» показал отличные результаты при испытании на диких животных, поэтому власти Кубани рассчитывают, что он поможет избавиться от недуга и водителям. Одна инъекция способна дать защиту от бешенства на календарный год. 

Колоть препарат будут как добровольно, так и принудительно. В краевом управлении ГАИ по Краснодарскому краю откроют горячую линию – по телефону можно сообщить госномер водителя транспортного средства, который, по мнению заявителя, ведёт себя агрессивно за рулём – его пригласят на добровольную вакцинацию либо остановят на дороге и сделают прививку без его согласия. В летний сезон вводить препарат будут и автомобилистам из других регионов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12 / Умный микроскоп Darwin MX Pro покажет тайны микромира на большом экране

03.12 / Маск предложил открыть два министерства и три госагентства по борьбе с бюрократией

03.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Согласование не требуется

03.12 / Сердюков публично заговорил о дате предложения руки и сердца Бородиной

03.12 / Необычный мультитул Y-IN готов к выполнению семи разных операций

03.12 / «Ну а что им, с голоду дохнуть?» – Герман Стерлигов открыл лавку, где будут обслуживать только содомитов

03.12 / SHAMAN сделал важное заявление

03.12 / «Ростех» приступит к разработке стратосферного дирижабля

03.12 / Басманный суд осудил Колумба за открытие Америки

03.12 / Рупор кремлевской пропаганды: “Сильный лидер”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика