Вакцину от бешенства испытают на кубанских водителях

Первые 500 тонн вакцины от бешенства прибыли в аэропорт Краснодара – препарат в течение года планируют путём инъекции вводить водителям региона. Такая мера призвана существенно снизить аварийность на дорогах.

«В 2025 году мы планируем провести социальный эксперимент и разрешить автоинспекторам вкалывать недобросовестным водителям вакцину во время остановки. Приоритет будем отдавать злостным нарушителям», – рассказал глава ГАИ по Краснодарскому краю Максим Казаков.

По словам представителей Минздрава, новый препарат «Ферарабивак» показал отличные результаты при испытании на диких животных, поэтому власти Кубани рассчитывают, что он поможет избавиться от недуга и водителям. Одна инъекция способна дать защиту от бешенства на календарный год.

Колоть препарат будут как добровольно, так и принудительно. В краевом управлении ГАИ по Краснодарскому краю откроют горячую линию – по телефону можно сообщить госномер водителя транспортного средства, который, по мнению заявителя, ведёт себя агрессивно за рулём – его пригласят на добровольную вакцинацию либо остановят на дороге и сделают прививку без его согласия. В летний сезон вводить препарат будут и автомобилистам из других регионов.

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