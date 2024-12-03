 

В Сеуле происходят столкновения после объявления военного положения

03.12.2024, 18:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Толпа граждан, протестующих против введения в Южной Корее военного положения, собралась у заблокированного полицией входа в парламентский комплекс в Сеуле, передает телеканал YTN.

Когда военные попытались войти в здание парламента, произошли столкновения.

Председатель ведущей в Южной Корее оппозиционной Демократической партии “Тобуро” Ли Чжэ Мён назвал неконституционным решение президента Юн Сок Ёля о введении в стране военного положения. Руководство партии вызвало своих депутатов в парламент, однако, судя по всему, попасть в здание парламента они не могут, передает ТАСС.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. В телеобращении к народу глава государства обвинил оппозицию в том, что она, при помощи Северной Кореи и используя контроль над парламентом, пытается подорвать конституционный порядок. “Чтобы защитить наше либеральное государство от угроз, исходящих от коммунистической КНДР и чтобы покончить с антиправительственными элементами, я объявляю военное положение”, – заявил он.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12 / В Южной Корее президентским указом введено военное положение

03.12 / В Германии 20-летней жертве домогательств, убившей преследователя, грозит 10 лет тюрьмы

03.12 / 30-летие Будапештского меморандума – “Безопасность Украины гарантирует только членство в NATO”

03.12 / CNN – демократы возмущены решением Байдена помиловать сына – вопреки собственным обещаниям

03.12 / Во Вьетнаме утвердили смертный приговор предпринимательнице за мошенничество на сумму более $12 млрд

03.12 / Акции протеста в Тбилиси – множество пострадавших и задержанных

03.12 / Дональд Трамп встретился во Флориде с Сарой Нетаниягу

03.12 / Зеленский – “Украине не хватает сил для возвращения территорий”

02.12 / В Гвинее спорный пенальти повлек за собой гибель более 100 человек

02.12 / Андрей Воробьев: в Подмосковье построят 5 питающих центров в 2026–2027 годах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика