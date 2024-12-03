Маск предложил открыть два министерства и три госагентства по борьбе с бюрократией

Соратник Дональда Трампа миллиардер Илон Маск предложил открыть в общей сложности пять государственных органов, которые будут совместно бороться с бюрократией – речь идёт о двух министерствах и трёх правительственных агентствах. В общей сложности на программу дебюрократизации и оптимизации планируется направить около $1,32 трлн.

Благодаря этим средствам, считает Маск, удастся значительно сократить издержки бюджета, вызванные бюрократизированностью госаппарата.

«Мы вдохновились примером Аргентины, где господин Хавьер Милей обеспечил рост бюджета всего за неделю. Так же, как и он, мы скажем afuera («прочь» – прим.) бесполезным скопищам чиновников, засевшим в министерствах образования, здравоохранения и социальных служб, труда, жилищного строительства и городского развития», – сказал он, выступая на митинге рабочих завода Tesla в Мичигане.

Согласно плану Маска, одно министерство будет разрабывать общую стратегию оптимизации, другое – проследит за её выполнением и проанализирует эффективность частных и публичных предприятий, региональных, городских и поселковых органов власти. Первое из новых агентств заставит бизнес создать комплаенс-отделы, работающие исключительно со вторым министерством, второе – подготовит отчёты о выполненных мерах по оптимизации и займётся обязательным сбором оптимизационной пошлины для бизнеса и граждан. Предназначение ещё одного агентства Маск по памяти назвать не смог, но заверил, что оно тоже будет «очень полезно и необходимо».

Если бизнесмену удастся реализовать свой план, в новых государственных ведомствах появится порядка 600 тысяч рабочих мест.

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