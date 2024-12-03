 

Маск предложил открыть два министерства и три госагентства по борьбе с бюрократией

03.12.2024, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Соратник Дональда Трампа миллиардер Илон Маск предложил открыть в общей сложности пять государственных органов, которые будут совместно бороться с бюрократией – речь идёт о двух министерствах и трёх правительственных агентствах. В общей сложности на программу дебюрократизации и оптимизации планируется направить около $1,32 трлн.

Благодаря этим средствам, считает Маск, удастся значительно сократить издержки бюджета, вызванные бюрократизированностью госаппарата.

«Мы вдохновились примером Аргентины, где господин Хавьер Милей обеспечил рост бюджета всего за неделю. Так же, как и он, мы скажем afuera («прочь» – прим.) бесполезным скопищам чиновников, засевшим в министерствах образования, здравоохранения и социальных служб, труда, жилищного строительства и городского развития», – сказал он, выступая на митинге рабочих завода Tesla в Мичигане.

Согласно плану Маска, одно министерство будет разрабывать общую стратегию оптимизации, другое – проследит за её выполнением и проанализирует эффективность частных и публичных предприятий, региональных, городских и поселковых органов власти. Первое из новых агентств заставит бизнес создать комплаенс-отделы, работающие исключительно со вторым министерством, второе – подготовит отчёты о выполненных мерах по оптимизации и займётся обязательным сбором оптимизационной пошлины для бизнеса и граждан. Предназначение ещё одного агентства Маск по памяти назвать не смог, но заверил, что оно тоже будет «очень полезно и необходимо».

Если бизнесмену удастся реализовать свой план, в новых государственных ведомствах появится порядка 600 тысяч рабочих мест.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12 / Умный микроскоп Darwin MX Pro покажет тайны микромира на большом экране

03.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Согласование не требуется

03.12 / Сердюков публично заговорил о дате предложения руки и сердца Бородиной

03.12 / Необычный мультитул Y-IN готов к выполнению семи разных операций

03.12 / «Ну а что им, с голоду дохнуть?» – Герман Стерлигов открыл лавку, где будут обслуживать только содомитов

03.12 / SHAMAN сделал важное заявление

03.12 / «Ростех» приступит к разработке стратосферного дирижабля

03.12 / Басманный суд осудил Колумба за открытие Америки

03.12 / Рупор кремлевской пропаганды: “Сильный лидер”

03.12 / Уникальный трайк Dragonfly: 200-сильный мотор сзади, ведущие колеса спереди

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика