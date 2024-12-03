«Ростех» приступит к разработке стратосферного дирижабля

В Долгопрудненском КБ автоматики, включенном в холдинг «Росэлектроника», который, в свою очередь, интегрирован в структуру «Ростеха», собираются приступить к разработке технологий для постройки стратосферных аэростатов со значительной длительностью полета. Им активно будут помогать ученые из МГТУ им. Баумана.

В качестве одной из ключевых особенностей будущих аэростатов называют автоматизированную систему пневмобалансировки, которая станет автоматически выполнять регулировку давления в аэростатных баллонетах, чем обеспечит сохранение постоянной формы дирижабля при любых параметрах внешней среды — температуры, высоты и т.д.

Напомним, группа по разработке и проектированию аэростатических технологий и смежных систем с 2021 года работает в МГТУ Баумана, а в 2023 году ее специалисты отметились самым большим в России беспилотным дирижаблем, который за 10 часов преодолел порядка 200 км.Источник — Ростех