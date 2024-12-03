30-летие Будапештского меморандума – “Безопасность Украины гарантирует только членство в NATO”

Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление по случаю 30-й годовщины Будапештского меморандума, по условиям которого она отказалась от ядерного арсенала в обмен на гарантии суверенитета, безопасности и территориальной целостности.

Документ, который должен был стать важным шагом в направлении ядерного разоружения, был подписан в Будапеште 5 декабря 1994 года. Его гарантами выступили США, РФ и Великобритания. Однако 24 февраля 2022 года РФ вторглась в Украину. США и Великобритания своих обязательств не выполнили.

“Нарушение Россией Будапештского меморандума создало опасный прецедент, подорвавший доверие к самой идее ядерного разоружения. В то же время видим активные попытки разных стран от Индо-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока к евроатлантическому пространству создать или расширить существующие ядерные арсеналы”, – говорится в заявлении.

“Украина должна получить четкие, юридически обязывающие гарантии безопасности. Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в NATO”, – цитирует заявление РБК Украина.