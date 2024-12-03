 

Басманный суд осудил Колумба за открытие Америки

03.12.2024, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Басманный суд Москвы в полном объёме удовлетворил иск общественного движения «Русская соборность» к испанскому мореплавателю Христофору Колумбу, который в 1492 году открыл для европейцев Новый Свет.

Путешественник признан виновным не только в гибели десятков миллионов американских индейцев, но и последующей многовековой агрессивной политике коллективного Запада – благодаря золоту, которое хлынуло в Европу, Испания, Португалия, Англия, Франция и другие страны смогли поработить десятки народов и создать свои колониальные империи.

– Установлено, что в конечном итоге именно гражданин Колумб несёт ответственность за создание агрессивного блока НАТО, ибо если бы он не открыл Америку, то США никогда бы не появились на политической карте мира, – сказал пресс-секретарь суда Андрей Высоцкий.

Теперь представители «Русской соборности» планируют добиться осуждения первооткрывателя на международном уровне – в ближайшее время в Москве состоится Первый антиколониальный конгресс, в работе которого примут участие представители КНДР, Ирана, КНР и других дружественных России стран. На мероприятии активисты намерены принять резолюцию, которая впоследствии будет рассмотрена Генассамблеей ООН.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12 / Рупор кремлевской пропаганды: “Сильный лидер”

03.12 / Уникальный трайк Dragonfly: 200-сильный мотор сзади, ведущие колеса спереди

03.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Моя колбаса

03.12 / Отличный вариант на Новый год – рецепт кролика в сметане

03.12 / В СПЧ призвали переименовать проспект Сахарова в Москве

03.12 / Мнение «аналитика»: О самом сильном за полвека ударе по США… Россия и тут справилась?

03.12 / Лев Лещенко назвал истинную причину развода Алсу и Яна Абрамова

03.12 / Отчаявшаяся вернуть сына Муцениеце встретилась с НЛО

03.12 / “Говорил, что родители ему не нужны” – Жасмин о кризисе в отношениях с сыном

03.12 / ЕСПЧ признал право демократических политиков оставаться на посту после окончания полномочий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика