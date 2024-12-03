Басманный суд осудил Колумба за открытие Америки

Басманный суд Москвы в полном объёме удовлетворил иск общественного движения «Русская соборность» к испанскому мореплавателю Христофору Колумбу, который в 1492 году открыл для европейцев Новый Свет.

Путешественник признан виновным не только в гибели десятков миллионов американских индейцев, но и последующей многовековой агрессивной политике коллективного Запада – благодаря золоту, которое хлынуло в Европу, Испания, Португалия, Англия, Франция и другие страны смогли поработить десятки народов и создать свои колониальные империи.

– Установлено, что в конечном итоге именно гражданин Колумб несёт ответственность за создание агрессивного блока НАТО, ибо если бы он не открыл Америку, то США никогда бы не появились на политической карте мира, – сказал пресс-секретарь суда Андрей Высоцкий.

Теперь представители «Русской соборности» планируют добиться осуждения первооткрывателя на международном уровне – в ближайшее время в Москве состоится Первый антиколониальный конгресс, в работе которого примут участие представители КНДР, Ирана, КНР и других дружественных России стран. На мероприятии активисты намерены принять резолюцию, которая впоследствии будет рассмотрена Генассамблеей ООН.

—