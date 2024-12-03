 

Рупор кремлевской пропаганды: “Сильный лидер”

03.12.2024, 13:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ну да, ну да…

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12 / Уникальный трайк Dragonfly: 200-сильный мотор сзади, ведущие колеса спереди

03.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Моя колбаса

03.12 / Отличный вариант на Новый год – рецепт кролика в сметане

03.12 / В СПЧ призвали переименовать проспект Сахарова в Москве

03.12 / Мнение «аналитика»: О самом сильном за полвека ударе по США… Россия и тут справилась?

03.12 / Лев Лещенко назвал истинную причину развода Алсу и Яна Абрамова

03.12 / Отчаявшаяся вернуть сына Муцениеце встретилась с НЛО

03.12 / “Говорил, что родители ему не нужны” – Жасмин о кризисе в отношениях с сыном

03.12 / ЕСПЧ признал право демократических политиков оставаться на посту после окончания полномочий

03.12 / В столице Албании построят уникальную «вертикальную деревню»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика