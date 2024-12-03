Уникальный трайк Dragonfly: 200-сильный мотор сзади, ведущие колеса спереди

Dragonfly Three Wheeler — это уникальный трехколесный автомобиль, разработанный под руководством опытного инженера Грега Кунша. Dragonfly отличается инновационной компоновкой трансмиссии, которая, по заявлению создателей, обеспечивает улучшенное сцепление с дорогой и повышенную устойчивость.

От большинства трехколесных автомобилей Dragonfly отличается средне/задним расположением двигателя и приводом на переднюю ось. Такая конструкция, по словам Кунша, удваивает тягу машины. В текущей инкарнации автомобиль оснащен 200-сильным 2,4-литровым бензиновым двигателем.

Dragonfly также обладает рядом других выдающихся характеристик. Это 5-ступенчатая механическая КПП, поднимающийся капот вместо дверей, усиленные ремни безопасности, съемная крыша, гидроусилитель руля и регулируемая пневматическая подвеска.

Кунш планирует в будущем создать электрическую версию Dragonfly, но не будет использовать мотор-колеса из-за их недостатков — большой неподрессоренной массы и отсутствия опыта широкого серийного применения. Вместо организации прямого производства, Кунш намерен продавать лицензию на свою технологию другим компаниям.

Источник — Dragonfly