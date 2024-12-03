 

КиноТЕСТ: вспомни фильмы с участием Юрия Яковлева по одному кадру

03.12.2024, 6:40, Новости дня
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ВОПРОСЫ

1.

А. “Король-олень”

Б. “Иван Васильевич меняет профессию”

В. “Дамы и гусары”

2.

А. “Необыкновенное лето”

Б. “Ветер”

В. “Идиот”

3.

А. “Мы, нижеподписавшиеся”

Б. “Бешеные деньги”

В. “Карнавал”

4.

А. “Русский лес”

Б. “Человек ниоткуда”

В. “Суд сумасшедших”

5.

А. “Бархатный сезон”

Б. “Вечер воспоминаний”

В. “Ирония судьбы, или С легким паром!”

6.

А. “Легкая жизнь”

Б. “Русский лес”

В. “Три тетради”

7.

А. “Память сердца “

Б. “Судьба”

В. “Любовь земная”

8.

А. “Юлия Вревская”

Б. “Дамы и гусары”

В. “Конармия “

9.

А. “Добродетель торжествует”

Б. “Идеальный муж”

В. “Великая магия”

ОТВЕТЫ

1. Б. “Иван Васильевич меняет профессию”

2. А. “Необыкновенное лето”

3. В. “Карнавал”

4. Б. “Человек ниоткуда”

5.

6. А. “Легкая жизнь”

7. В. “Любовь земная”

8. А. “Юлия Вревская”

9. В. “Великая магия”


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